В Астрахани гендиректор телеканала лишилась работы из-за расистской шутки об отёках

Гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко лишилась работы из-за расистских заявлений. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ссылаясь на губернатора региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", — заявил он.

Ранее Радченко опубликовала в соцсети пост, который сочли расистским и ксенофобским. Журналист отметила, что съела рыбы из Дона, после чего на утро стала похожа на "коренного обитателя степей, да ещё и пьющего". После этого Хинштейн обратился к Бабушкину с требованием об увольнении гендиректора.

Сама Радченко принесла извинения на сайте телекомпании "Астрахань 24". Она заявила, что уважительно относится к традициям народов.