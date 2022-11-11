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11 ноября, 17:09

В Астрахани гендиректор телеканала лишилась работы из-за расистской шутки об отёках

Гендиректора телеканала "Астрахань 24" Радченко уволили за расистский пост

Гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко лишилась работы из-за расистских заявлений. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ссылаясь на губернатора региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", — заявил он.

Ранее Радченко опубликовала в соцсети пост, который сочли расистским и ксенофобским. Журналист отметила, что съела рыбы из Дона, после чего на утро стала похожа на "коренного обитателя степей, да ещё и пьющего". После этого Хинштейн обратился к Бабушкину с требованием об увольнении гендиректора.

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Сама Радченко принесла извинения на сайте телекомпании "Астрахань 24". Она заявила, что уважительно относится к традициям народов.

Ранее Лайф сообщал о том, что американский производитель обуви и одежды Nike прекратил сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом из-за его антисемитских комментариев в соцсетях.

Обложка ©

Getty Images / Picture alliance

Илья Суриков

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