Бабушка из Курской области пожаловалась на избиение внуком, но у него другая версия

В селе Ленинская Искра Курской области 83-летняя Раиса Асеева пожаловалась, что её избил 33-летний внук Михаил. В беседе с SHOT покалеченная женщина рассказала, как мужчина издевался над ней, а также показала синяки на руках и лице.

В Курской области 83-летняя пенсионерка пожаловалась, что её избил внук. Видео © Telegram / SHOT

"Думала, погибну. Честное слово. Кулаками [бил]. Больно бил по голове. Со мной никогда такого не было. А это собственный внук Миша. Может, что в голову стукнуло. Был выпивший, [когда бил]", — подчеркнула она.

По словам Асеевой, мужчина переехал к ней жить три года назад и до этого инцидента никогда не поднимал руку, при этом часто ругался и выгонял из дома. Как правило, пенсионерка шла к соседям и те оставляли её ночевать у себя.

Побои заметила соцработница, которая в очередной раз пришла проведать женщину. Она спросила у внука, что случилось, а тот заявил, что бабушка сама виновата — просто упала. Однако женщина не поверила Михаилу и обратилась за помощью к местному депутату, а он уже написал заявление в полицию.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. В слезах она рассказала об одном-единственном желании: чтобы такого внука рядом не было. Тем временем УМВД РФ по региону проводит проверку по факту случившегося.