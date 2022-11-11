На Ставрополье восемь человек попали в больницу с туляремией

В Ставропольском крае восемь человек были госпитализированы с острым инфекционным заболеванием — туляремией. Как отметил первый заместитель главы регионального Минздрава Юрий Литвинов, всё произошло в Петровском округе.

"Среди госпитализированных — двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке", — отметил он в видеообращении в телеграм-канале ведомства.

По словам Литвинова, в случившемся виноваты грызуны, поэтому при профилактике инфекций важно не посещать те места, где они могут находиться. Он также отметил, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения туляремии в регионе нет.