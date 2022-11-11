На Ставрополье восемь человек попали в больницу с туляремией
В Ставропольском крае восемь человек были госпитализированы с острым инфекционным заболеванием — туляремией. Как отметил первый заместитель главы регионального Минздрава Юрий Литвинов, всё произошло в Петровском округе.
"Среди госпитализированных — двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке", — отметил он в видеообращении в телеграм-канале ведомства.
По словам Литвинова, в случившемся виноваты грызуны, поэтому при профилактике инфекций важно не посещать те места, где они могут находиться. Он также отметил, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения туляремии в регионе нет.
Ранее Лайф писал, что в японском ресторане "Токио" в Находке посетителей напугала огромная крыса. Упитанный грызун появился из ниоткуда, прыгнул на стол, а с него — на мужчину, который в тот момент наслаждался роллами.
ТАСС / Александр Рюмин