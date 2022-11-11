Замглавы комитета ТПП арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Заместителя председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал С.Я. Чернину, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере". — Прим. Лайфа), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года", — сообщили в суде.

Вместе с высокопоставленным чиновником по делу также проходят предприниматели Дмитрий Сучков и Валерий Меркулов. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.