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11 ноября, 18:16

Замглавы комитета ТПП арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Заместителя председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал С.Я. Чернину, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере". — Прим. Лайфа), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года", — сообщили в суде.

Вместе с высокопоставленным чиновником по делу также проходят предприниматели Дмитрий Сучков и Валерий Меркулов. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Ректор РБУ Михаил Балыхин арестован в Москве по делу о мошенничестве

Ректор РБУ Михаил Балыхин арестован в Москве по делу о мошенничестве

Ранее Лайф рассказывал, что в Томске вынесен приговор физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. 64-летнего учёного арестовали в октябре 2020 года. По данным источников, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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