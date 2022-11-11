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11 ноября, 19:12

Пленный командир ВСУ рассказал о планах зимнего наступления под Курском и Белгородом

Украинские военные якобы намерены зимой перейти к наступлению на Курскую и Белгородскую области России. Об этом заявил пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.

По его словам, в России якобы действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются подрывной работой. Лепихин уверяет, что для организации полномасштабного наступления их участники оставляют вооружение и взрывчатку.

"Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твёрдый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не так сильно я осведомлён в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — приводит слова пленного украинского командира РИА "Новости".

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Ранее другой пленный украинский солдат, Павел Ткачук, раскрыл планы ВСУ забросить диверсантов в российские регионы. По его словам, украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defence UA

Никита Осипов

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