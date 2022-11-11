"Остаёмся друзьями": Галактионов объявил об уходе из "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" покидает его главный тренер Михаил Галактионов. Об этом после матча с грозненским "Ахматом" заявил сам теперь уже бывший наставник команды.

"Принято решение завершить свою работу в футбольном клубе "Нижний Новгород" на положительной ноте. Мы расстаёмся и остаёмся, самое главное, друзьями", — сказал Галактионов.

Как отметил тренер, завершение части чемпионата РПЛ 11 ноября, когда его команда обыграла "Ахмат", послужило определённым итогом его сотрудничества с клубом. Галактионов возглавил "Пари НН" 16 июня, соглашение было рассчитано на два года. До него с июня 2021 года главным тренером нижегородцев был Александр Кержаков.

Галактионову 38 лет, с 2018 года он являлся старшим тренером молодёжной сборной России. С 2007 по 2011 год работал тренером в академии московского "Динамо". Также работал с юношескими сборными России 1998 и 1999 года рождения. С декабря 2017 года был утверждён в должности главного тренера "Ахмата", сам подал в отставку через полгода.