Обучение украинских солдат в Британии вызвало проблемы
FT: Британские инструкторы столкнулись с трудностями при обучении украинских солдат
Обучение украинских новобранцев на военных полигонах Великобритании выявило ряд проблем. По данным Financial Times, новичков Киев набирал в сильной спешке, поэтому на тренировку отправились мужчины и женщины без какой-либо боевой подготовки.
В рамках занятий, которые были организованы по инициативе Евросоюза, украинских солдат учат обращению с оружием, тактике боя и другим необходимым навыкам. На сегодняшний день программу подготовки прошли семь тысяч бойцов из Незалежной, ещё три тысячи закончат тренировки в январе. В скором времени аналогичная программа стартует в Польше и Германии.
По данным газеты, британские командиры столкнулись с рядом весьма неожиданных трудностей в обучении украинских новобранцев. Главная из них — низкий уровень подготовки. Дело в том, что Киев набирал их поспешно и, как следствие, отправил граждан преимущественно из отдалённых сёл и деревень — как мужчин, так и женщин от 18 до 30 лет. Кроме того, курс они должны пройти всего за пять недель, в то время как солдаты армии королевства проходят его за 14. Организаторы убеждены, что за это время военнослужащие с Украины мало чему научатся.
Один из командиров группы рассказал, что был разочарован поведением некоторых бойцов. По его словам, некоторые из них были шокированы видом фальшивой крови, а манекены с ампутированными конечностями и крики на аудио приводили их в состояние шока. Он признал, что этим "ученикам" будет сложно противостоять десяткам тысяч мобилизованных российских солдат, которые после прохождения боевой подготовки будут представлять серьёзную силу.
Ранее также стало известно, что Великобритания организовала в Очакове подготовку украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей. По данным МИД РФ, обучение проводится на базе отдельного центра спецоперации "Юг" имени атамана А. Головатого ВСУ.
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