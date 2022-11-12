Обучение украинских новобранцев на военных полигонах Великобритании выявило ряд проблем. По данным Financial Times, новичков Киев набирал в сильной спешке, поэтому на тренировку отправились мужчины и женщины без какой-либо боевой подготовки.

В рамках занятий, которые были организованы по инициативе Евросоюза, украинских солдат учат обращению с оружием, тактике боя и другим необходимым навыкам. На сегодняшний день программу подготовки прошли семь тысяч бойцов из Незалежной, ещё три тысячи закончат тренировки в январе. В скором времени аналогичная программа стартует в Польше и Германии.

По данным газеты, британские командиры столкнулись с рядом весьма неожиданных трудностей в обучении украинских новобранцев. Главная из них — низкий уровень подготовки. Дело в том, что Киев набирал их поспешно и, как следствие, отправил граждан преимущественно из отдалённых сёл и деревень — как мужчин, так и женщин от 18 до 30 лет. Кроме того, курс они должны пройти всего за пять недель, в то время как солдаты армии королевства проходят его за 14. Организаторы убеждены, что за это время военнослужащие с Украины мало чему научатся.

Один из командиров группы рассказал, что был разочарован поведением некоторых бойцов. По его словам, некоторые из них были шокированы видом фальшивой крови, а манекены с ампутированными конечностями и крики на аудио приводили их в состояние шока. Он признал, что этим "ученикам" будет сложно противостоять десяткам тысяч мобилизованных российских солдат, которые после прохождения боевой подготовки будут представлять серьёзную силу.