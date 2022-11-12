Жителям юга России пообещали снег на следующей неделе

Жителям южной части России пообещали первый снег и минусовую погоду ночью уже на следующей неделе. Как рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, похолодание в некоторых регионах начнётся со среды.

"На юге России в эти выходные дни ещё господствует антициклон, будет сухо, солнечно и тепло. А вот в середине следующей недели начнётся похолодание, которое к следующим выходным дням завершится мокрым снегом на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края. Это будет существенное понижение температуры, речь идёт о 8–11 градусах", — сказал синоптик.

Синенков сообщил, что на выходных в Волгограде и Ростове-на-Дону будет до 8–10 градусов тепла. А вот в понедельник начнётся похолодание. Так, в Волгограде температура опустится до пяти градусов, а после столбики термометров опустятся до двух-трёх градусов. Такая же погода ждёт и ростовчан.

В Краснодаре будет чуть теплее. Первый день следующей недели встретит жителей тёплой погодой — 10–12 градусов. Со вторника начнёт холодать, а ночью ожидается до минус четырёх. Резкого похолодания не ожидается лишь в Сочи и Ялте. Жителей этих городов на следующей неделе ждут небольшие дожди, а температура будет держаться в пределах 14–16 градусов.