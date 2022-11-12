Демократы вплотную приблизились к контролю над Сенатом

После переизбрания в Сенат от штата Аризона демократа Марка Келли партии необходимо получить всего одно место, чтобы взять контроль над Верхней палатой Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на собственные подсчёты.

По его информации, сейчас республиканцы и демократы получают по 49 мест в Сенате. Если однопартийцы президента США Джо Байдена одержат победу в Неваде или Джорджии, они получат контроль над Сенатом, потому что при равном количестве голосов (50 на 50) решающим становится голос вице-президента. А это будет означать, что экс-президент Дональд Трамп потерпел сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс.