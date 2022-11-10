"Республиканцы не получили "красную волну": Что пишут западные СМИ про выборы в США Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о публикациях американских СМИ об итогах промежуточных выборов в Конгресс США. 10 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

В Соединённых Штатах подводят итоги Дня выборов — 8 ноября, когда проходили так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали весь состав Палаты представителей (435 конгрессменов), почти треть списочного состава Сената (35 мандатов из 100), а также ряд губернаторов.

В своей агитации партии упирали на разные вещи. Республиканцы — на холодильник, а демократы — на телевизор. "Опросы и независимые прогнозы относительно исхода промежуточных выборов в Конгресс в последние несколько месяцев серьёзно разнились между собой. Избиратели столкнулись с инфляцией, достигшей почти 40-летнего максимума, а также переваривали решение Верховного суда, которое отменило право каждого американца на аборт (согласно ему, власти Штатов не имели права полностью запрещать аборты). В итоге республиканцы сосредоточились на экономике, а демократы — на праве на аборт", — пишет Bloomberg. В результате, судя по опросам, эти две темы стали ключевыми для избирателей.

Выбор и раскрутка были логичными, ведь администрация Байдена, по сути, провалила американскую экономику. Именно из-за его ошибок (а не стараниями Владимира Путина, как это пытались представить в Вашингтоне) произошли и скачок инфляции, и энергетический кризис в США. Поэтому только и оставалось, что упирать на ценности: как пишет The New York Times, "демократы смогли сплотить вокруг темы абортов свою электоральную базу". Ну и, конечно, на почтовое голосование (которое обеспечило демократам сомнительную победу на президентских выборах в 2020 году).

Фото © Getty Images / Mark Makela

Результаты голосования ещё не подведены. Очевидно, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, однако данных по Сенату пока нет: нужно подсчитать до конца голоса ещё в нескольких штатах. Разница там может составлять десятые доли процента, а значит, не исключено, что будет пересчёт или даже суды. "В результате о том, какая партия будет контролировать Сенат, мы можем узнать лишь по прошествии дней, а то и недель", — пишет английская BBC.

Впрочем, некоторые итоги выборов американские СМИ обозначили. Их два — один печальный для республиканцев, а второй — для демократов.

Так, у республиканцев не получилось "красной волны" — то есть тотальной победы со значительным преимуществом. "Пока результаты кажутся далёкими от "красного цунами", о котором мечтали республиканцы. Они ещё могут вернуть себе палату, но вряд ли будут там доминировать, в то время как по Сенату итоги подводить рано", — пишет продемократическая газета The New York Times. "Красная волна" больше похожа на розовый всплеск", — указывает издание The Time. "Малиновое цунами" не смогло смыть демократов с их большинства в Палате представителей, а шансы на победу в Сенате, похоже, понизились с урагана до моросящего дождя", — продолжает свою мысль газета.

"Республиканцы не маршируют по улицам Рима, как армия завоевателей", — соглашается с демократическими СМИ республиканский канал Fox News. Но в то же время предлагает не преуменьшать значения победы партии на выборах. — Траектория движения администрации Байдена изменится навсегда. Дни беспрепятственного правления демократов, безудержных расходов и уничтожения американской энергетики закончились. Республиканцы, возможно, не смогут сразу развернуть движение страны: в конце концов, Джо Байден всё ещё президент, но Республиканская партия станет вполне эффективной педалью тормоза", — продолжает издание.

Причём речь идёт не просто о каком-то торможении наиболее радикальных инициатив действующей администрации — республиканцы намерены полностью саботировать работу администрации Байдена по всем ключевым вопросам. "Судьба президентских надежд Байдена на продолжение его первого срока висит на волоске", — указывает Voice of America. "Большинство Республиканской партии в одной или обеих палатах Конгресса положило бы конец полному контролю демократов над Вашингтоном, привело бы к усилению межпартийных столкновений и тупику в политике. Администрация Байдена столкнётся с серией расследований со стороны председателей республиканских комитетов в Палате представителей, а также с повестками в суд", — пишет Bloomberg. Все эти расследования и саботаж будут делаться в расчёте на кумулятивный эффект в 2024 году, когда бывший президент Трамп, нынешний губернатор Флориды Рон Десантис или какой-нибудь другой представитель Республиканской партии будут противостоять демократическому кандидату (не исключено, что тому же Байдену) на президентских выборах.

Как было отмечено, окончательных итогов выборов, возможно, придётся ожидать несколько дней. Тем не менее двумя моментами эти выборы уже навсегда запомнятся американцам. Во-первых, избранием первого чернокожего губернатора Мэриленда — Уэса Мура. Во-вторых, куда более актуальной повесточкой. "Маура Хили в день выборов вошла в историю как первая женщина, избранная губернатором Массачусетса, и первая губернатор-лесбиянка в истории Соединённых Штатов, — пишет CBS News.

Авторы Геворг Мирзаян