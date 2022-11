"Республиканцы не получили "красную волну": Что пишут западные СМИ про выборы в США

Выбор и раскрутка были логичными, ведь администрация Байдена, по сути, провалила американскую экономику. Именно из-за его ошибок (а не стараниями Владимира Путина, как это пытались представить в Вашингтоне) произошли и скачок инфляции, и энергетический кризис в США. Поэтому только и оставалось, что упирать на ценности: как пишет The New York Times, "демократы смогли сплотить вокруг темы абортов свою электоральную базу" . Ну и, конечно, на почтовое голосование (которое обеспечило демократам сомнительную победу на президентских выборах в 2020 году).

Так, у республиканцев не получилось "красной волны" — то есть тотальной победы со значительным преимуществом. "Пока результаты кажутся далёкими от "красного цунами", о котором мечтали республиканцы. Они ещё могут вернуть себе палату, но вряд ли будут там доминировать, в то время как по Сенату итоги подводить рано", — пишет продемократическая газета The New York Times. "Красная волна" больше похожа на розовый всплеск", — указывает издание The Time. "Малиновое цунами" не смогло смыть демократов с их большинства в Палате представителей, а шансы на победу в Сенате, похоже, понизились с урагана до моросящего дождя", — продолжает свою мысль газета.