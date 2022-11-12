Историк Зюсс назвал поддерживающих Украину западных политиков нацистами
Истинное отношение западных политиков к гражданам своих стран можно понять по тому, что они делают. А это антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева, пишет в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.
"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придётся платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров", — заявил Зюсс.
Он уверен, что Запад просчитался, положившись на санкции против России, навредив в итоге себе. У ЕС больше нет самого дешёвого источника энергоресурсов, а переплачивают за это решение обычные европейцы. Историк также заявил, что Россия победила на "экономическом фронте". В доказательство он привёл динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов.
"Запад раздавлен санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.
Ранее Лайф приводил мнение сотрудника Мичиганского университета Джона Чорчиари о том, что Украине пригрозили сокращением помощи от ЕС, если она не займётся дипломатическими усилиями по решению конфликта с Россией.
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