Истинное отношение западных политиков к гражданам своих стран можно понять по тому, что они делают. А это антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева, пишет в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.

"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придётся платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров", — заявил Зюсс.

Он уверен, что Запад просчитался, положившись на санкции против России, навредив в итоге себе. У ЕС больше нет самого дешёвого источника энергоресурсов, а переплачивают за это решение обычные европейцы. Историк также заявил, что Россия победила на "экономическом фронте". В доказательство он привёл динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов.

"Запад раздавлен санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.