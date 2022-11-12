США прояснили позицию по массовой закупке Индией российской нефти

Администрация Соединённых Штатов Америки допускает возможность закупки Индией российской нефти по любой стоимости без использования услуг западных компаний, хотя США и пытаются установить потолок цен на это топливо. С таким заявлением выступила министр финансов Штатов Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.



Она считает, что России будет нелегко сохранить прежние объёмы поставок нефти, когда ЕС перестанет закупать её. Россия станет активно искать клиентов, но многие из них полагаются на западные услуги, отметила Йеллен.

По её мнению, Индии ничего не мешает закупать российскую нефть, если она пользуется не западными, а другими сервисами.

"Любой вариант хорош", — уточнила американский министр.

Она убеждена, что попытки Штатов и их союзников ввести потолок цен заставят Россию снижать стоимость нефти. Йеллен полагает, что РФ начнёт продавать нефть по договорной цене, что позволит Индии, Африке или Китаю договориться о предоставлении им скидок.