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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 03:41
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Бывший военнопленный рассказал об издевательствах СБУ

Сержант Клинов заявил, что чаще над пленными на Украине издевались сотрудники СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проявляют наибольшую жестокость в обращении с военнопленными, постоянно избивают их. Об этом рассказал сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов, который был освобождён недавно.

"Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении... Тебе надевают мешок, наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "крымский загар" как минимум, а потом по проступкам", — сказал Клинов в интервью РИА "Новости".

По его словам, "крымский загар" — это сильный удар по спине, оставляющий гематому на теле. Защититься от него пленному невозможно, так как руки фиксируют за спиной и заставляют передвигаться в полусогнутом состоянии. По словам освобождённого бойца, сотрудники СБУ всегда носят маски и постоянно избивают пленных. А тех, кто недоговорил что-то на допросе, бьют током. Клинов отметил, что на их фоне сотрудники судебного конвоя кажутся намного мягче, так как не избивают военнопленных.

Бойцы НМ ДНР рассказали о пытках в украинском плену
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Ранее бывшие пленные рассказали о многочасовых пытках током в СБУ. У тех, кто прошёл через эти мучения, остались сильные ожоги и синяки.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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