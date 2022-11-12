Смотрят переписки и номера: В Николаеве начались облавы на пророссийских жителей

Служба безопасности Украины начала устраивать массовые облавы на улицах Николаева. Сотрудники ходят по домам и проверяют жильцов на предмет малейших связей с Россией, начиная от родных и друзей и заканчивая записями российских номеров в телефонах. Об этом РИА "Новости" сообщил активист пророссийского николаевского подполья.

"Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров", — рассказал активист.

Он также передал видеозаписи, на которых запечатлены блокпосты с мешками с песком на улицах Николаева, противотанковые ежи, украинские военнослужащие.