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12 ноября, 03:11

Смотрят переписки и номера: В Николаеве начались облавы на пророссийских жителей

Активист подполья в Николаеве заявил об облавах СБУ в городе

Служба безопасности Украины начала устраивать массовые облавы на улицах Николаева. Сотрудники ходят по домам и проверяют жильцов на предмет малейших связей с Россией, начиная от родных и друзей и заканчивая записями российских номеров в телефонах. Об этом РИА "Новости" сообщил активист пророссийского николаевского подполья.

"Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров", — рассказал активист.

Он также передал видеозаписи, на которых запечатлены блокпосты с мешками с песком на улицах Николаева, противотанковые ежи, украинские военнослужащие.

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"Боятся прилётов": Раскрыты адреса убежищ СБУ в Николаеве

Ранее активист-подпольщик из Николаева заявил, что городские больницы заполнены бойцами ВСУ, которые были ранены под Херсоном. Некоторых из-за нехватки мест приходилось везти в другие города.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
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