Аналитик объяснила, от каких вкладов лучше держаться подальше

Перед тем как открыть банковский вклад, нужно как можно подробнее узнать об этом продукте, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами вроде потери средств при использовании депозита. На что обращать внимание, объяснила главный аналитик одного из российских крупных банков Наталья Ващелюк.



"При выборе банка для открытия вклада нужно учитывать, участвует ли кредитная организация в системе АСВ (Агентство страхования вкладов. — Прим. ред.). В России действует 328 банков, из них в системе АСВ участвует 302. Вклады в оставшихся 26 характеризуются повышенным уровнем риска", — отметила Ващелюк в интервью агентству "Прайм".

Она также напомнила, что сбережения в долларах и евро могут предполагать начисление комиссии. По словам эксперта, процедура открытия вклада в надёжном банке не должна вызывать опасений, однако нужно всегда внимательно читать условия договора. В том числе нужно разобраться, будет ли возможность пополнять и снимать средства, какой будет процентная ставка в разные периоды существования вклада и на каких условиях можно совершить досрочное закрытие.

Также эксперт напомнила, что Агентство по страхованию вкладов может компенсировать потери, если вдруг лицензия банка будет отозвана, но только по счетам до 1,4 миллиона рублей на одну кредитную организацию.