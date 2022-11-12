Карту всей Украины оцифровали для подготовки российских операторов дронов

Операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (ранее "Ланцет") теперь будут обучать с помощью цифровой карты всей Украины. Её создали специально для тренировки управления дронами-камикадзе, которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили в компании-разработчике ZALA Aero.

"С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины", — рассказали в компании РИА "Новости".

Наличие такой карты позволяет на тренажёрах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации.