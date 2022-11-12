ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 02:24
5234

Карту всей Украины оцифровали для подготовки российских операторов дронов

Операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (ранее "Ланцет") теперь будут обучать с помощью цифровой карты всей Украины. Её создали специально для тренировки управления дронами-камикадзе, которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили в компании-разработчике ZALA Aero.

"С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины", — рассказали в компании РИА "Новости".

Наличие такой карты позволяет на тренажёрах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации.

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по гаубице ВСУ
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по гаубице ВСУ

Ранее Лайф писал, что США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle. Американские власти передумали передавать Киеву беспилотники из опасений, что это может вызвать эскалацию конфликта. Об этом газете Wall Street Journal заявили осведомлённые источники.

BannerImage

Wikipedia / Nickel nitride

Арина Родионова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • беспилотники
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar