Карту всей Украины оцифровали для подготовки российских операторов дронов
Операторов российских барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52" (ранее "Ланцет") теперь будут обучать с помощью цифровой карты всей Украины. Её создали специально для тренировки управления дронами-камикадзе, которые активно применяются в зоне спецоперации, сообщили в компании-разработчике ZALA Aero.
"С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины", — рассказали в компании РИА "Новости".
Наличие такой карты позволяет на тренажёрах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации.
Ранее Лайф писал, что США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle. Американские власти передумали передавать Киеву беспилотники из опасений, что это может вызвать эскалацию конфликта. Об этом газете Wall Street Journal заявили осведомлённые источники.
Wikipedia / Nickel nitride