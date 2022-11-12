Байден решил через Си Цзиньпина пригрозить Северной Корее

Если угрозы со стороны КНДР обострятся, то Соединённые Штаты будут вынуждены расширить своё военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Соответствующее сообщение президент США Джо Байден намерен довести до председателя КНР Си Цзиньпиня . Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он собирается представить председателю Си Цзиньпину своё видение, согласно которому КНДР представляет угрозу не только для Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии, но и для мира и стабильности во всём регионе. И, если КНДР продолжит этот путь, это будет означать расширение американского военного присутствия в регионе", — рассказал Салливан на брифинге для журналистов.

По его мнению, так США дадут Китаю понять, что Пекин заинтересован "в исполнении конструктивной роли в сдерживании худших устремлений КНДР".