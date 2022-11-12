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12 ноября, 01:32

Минобороны заказало дополнительную партию "Цирконов"

ТАСС: Минобороны подписало новый контракт на производство ракет "Циркон"

Минобороны РФ заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к российскому военному ведомству.

"Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии "Цирконов" был подписан летом 2021 года", — сказал собеседник агентства, добавив, что "дополнительный контракт — этой осенью".

По его словам, речь идёт о дополнительной поставке нескольких десятков ракет. Конкретные сроки он не указал. У агентства нет официального подтверждения этой информации.

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Как ранее писал Лайф, разработана мобильная установка под гиперзвуковые "Цирконы". Как и в случае с БРК "Бастион", она будет нести два реактивных снаряда.

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МО РФ

Арина Родионова

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