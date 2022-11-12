Минобороны заказало дополнительную партию "Цирконов"

Минобороны РФ заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к российскому военному ведомству.

"Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии "Цирконов" был подписан летом 2021 года", — сказал собеседник агентства, добавив, что "дополнительный контракт — этой осенью".

По его словам, речь идёт о дополнительной поставке нескольких десятков ракет. Конкретные сроки он не указал. У агентства нет официального подтверждения этой информации.