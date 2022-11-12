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12 ноября, 01:00

Либертарианская партия США призвала перейти к переговорам с Россией

Либертарианская партия США призвала отказаться от "бесконечного финансирования" Украины и перейти к дипломатии с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте политической силы в "Твиттере".

"Безусловно, мы могли бы использовать на Украине День перемирия (отмечается 11 ноября. — Прим. ред.), однако этого не случится, если Вашингтон продолжит поддерживать бесконечное финансирование войны вместо дипломатии с Россией", — говорится в заявлении партии.

Она относится к так называемым третьим (или малым) партиям, кандидатов от которых на выборах называют сторонними. Либертарианская партия США характеризует себя как третья по величине в стране. В федеральных законодательных органах она не представлена, также от неё нет губернаторов. В палате представителей лишь один мандат. Она насчитывает около 700 тысяч американских избирателей.

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Как ранее писал Лайф, политолог Мезюхо заявил, что Америка пойдёт на диалог с Россией при угрозе существованию Украины. По словам эксперта, власти США бросят президента Владимира Зеленского при сильном переломе в зоне боевых действий.

Обложка ©

Flickr / Ben Schumin

Арина Родионова

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