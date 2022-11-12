Либертарианская партия США призвала перейти к переговорам с Россией

Либертарианская партия США призвала отказаться от "бесконечного финансирования" Украины и перейти к дипломатии с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте политической силы в "Твиттере".

"Безусловно, мы могли бы использовать на Украине День перемирия (отмечается 11 ноября. — Прим. ред.), однако этого не случится, если Вашингтон продолжит поддерживать бесконечное финансирование войны вместо дипломатии с Россией", — говорится в заявлении партии.

Она относится к так называемым третьим (или малым) партиям, кандидатов от которых на выборах называют сторонними. Либертарианская партия США характеризует себя как третья по величине в стране. В федеральных законодательных органах она не представлена, также от неё нет губернаторов. В палате представителей лишь один мандат. Она насчитывает около 700 тысяч американских избирателей.