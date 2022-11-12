Думали, что мужчина: Восстановлено лицо единственной беременной мумии

Учёные из Польши восстановили лицо женщины, которая жила примерно две тысячи лет назад и чьё тело сохранилось до наших дней в виде мумии. Об этом пишет Daily Mail.

Но прежде всего, как отмечает издание, исследователи обнаружили, что мумия, которая была найдена в 1826 году неподалёку от руин древней столицы Верхнего Египта города Фивы и которая с 1927 года считалась мужчиной (а именно писцом и жрецом богов Гора и Тота по имени Хор-Джехути), оказалась женщиной.

Облик женщины, которую мумифицировали на седьмом месяце беременности. Фото @ Warsaw Mummy Project / Hew Morrison

Выяснить это удалось благодаря проведённой первой компьютерной томографии экспоната, которая обнаружила тонкий изящный скелет, длинные волосы, отсутствие мужских половых органов и наличие груди, а главное — крохотный череп и маленькую ножку в утробе. Оказалось, женщина была на седьмом месяце беременности. В наши дни учёные зашли ещё дальше и по сохранившемуся черепу определили внешний вид загадочной дамы. Оказалось, она была довольно привлекательной.

Восстановление облика женщины, которую мумифицировали на седьмом месяце беременности. Фото @ Warsaw Mummy Project / Hew Morrison

"Это нельзя считать точным портретом, но череп, как и многие другие анатомические части тела, уникален. По нему можно судить о формах и пропорциях лица", — рассказала судебный антрополог, участник варшавского проекта "Мумия" Шанталь Милани.

Финальную версию внешнего вида представил художник-криминалист Хью Моррисон. А по словам археолога, члена Польской академии наук доктора Войцеха Эйсмонда, учёные совершают подобные исследования не только ради посетителей музеев, но и ради некогда живших людей, которые меньше всего хотели остаться анонимными и забытыми.