Украина попросила у Запада трансформаторы и получила отказ

Украинские власти заявили американской стороне, что испытывают дефицит электротрансформаторов определённых видов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. В статье говорится, что Запад предоставить такое оборудование Киеву не может.

"Больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения. А на Украине, к сожалению, у нас есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев", — приводит издание слова бывшего депутата Верховной рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям журнала, "руководит лоббистской деятельностью".

По словам Войцицкой, Киеву нужно гораздо больше подобного оборудования. В статье отмечается, что быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. Кроме того, Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США указывает, что администрация Байдена "была немного застигнута врасплох" такими запросами.

Журнал сообщает, что Войцицкая просит у Соединённых Штатов не менее 15 новых трансформаторов. Однако данное оборудование из Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.