Украина попросила у Запада трансформаторы и получила отказ
Forign Policy: Запад не может помочь Украине с дефицитом трансформаторов
Украинские власти заявили американской стороне, что испытывают дефицит электротрансформаторов определённых видов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. В статье говорится, что Запад предоставить такое оборудование Киеву не может.
"Больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения. А на Украине, к сожалению, у нас есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев", — приводит издание слова бывшего депутата Верховной рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям журнала, "руководит лоббистской деятельностью".
По словам Войцицкой, Киеву нужно гораздо больше подобного оборудования. В статье отмечается, что быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. Кроме того, Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США указывает, что администрация Байдена "была немного застигнута врасплох" такими запросами.
Журнал сообщает, что Войцицкая просит у Соединённых Штатов не менее 15 новых трансформаторов. Однако данное оборудование из Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее Лайф писал, что США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle. Американские власти передумали из опасений, что это может вызвать эскалацию конфликта. Об этом газете Wall Street Journal заявили осведомлённые источники.
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