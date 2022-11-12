Шольц объяснил, почему нет санкций против российского газа

Германия намеренно не вводила санкций против газа из России, так как многие европейские страны были зависимы от поставок этого топлива. Такое пояснение дал канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телепрограммы NDR vor Ort.

"Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций", — отметил он.

Шольц добавил, что Берлин не хотел создавать трудности странам-партнёрам. По словам канцлера, Германия изначально получала из России 50% необходимого газа, а были такие страны, которые зависели от поставок из РФ на 80–90% в силу созданной десятки лет назад инфраструктуры.

Теперь же, по словам Шольца, Германия совсем не покупает газ у России. У неё заполнены газовые хранилища.