Житель Швейцарии упал в чан с расплавленным алюминием и выжил

На одном из предприятий в городе Санкт-Галлен (Швейцария) 25-летний электрик упал в чашу с расплавленным алюминием. Он оказался по колено в металле, разогретом до температуры 720 градусов по Цельсию, и выжил. Об этом инциденте рассказали в городской полиции.

Там пояснили, что мужчина каким-то чудом смог подтянуться и подняться на ноги. Его быстро вытащили и отправили в больницу на вертолёте.

"В результате несчастного случая он получил обширные ожоги и травмы. Точные причины происшествия выясняет полиция города Санкт-Галлен", — уточнили правоохранители.