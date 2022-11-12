Гимнастка на развалинах: Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом
Бэнкси показал фото граффити в украинской Бородянке
Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy
Всемирно известный, но при этом остающийся инкогнито британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома. Он поставил геотег "Бородянка". Так называется посёлок городского типа в Киевской области.
Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy
На стене полуразрушенного дома изображена гимнастка, выполняющая упражнение. Фанаты художника стали гадать, кому принадлежит это граффити — самому мистификатору или его последователям.
Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного уличного художника, политического активиста и режиссёра, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение неизвестны. Он рисует на стенах домов в разных уголках мира.
Ранее Лайф рассказывал, что Бэнкси подтвердил своё авторство граффити, которые появились на здании тюрьмы в британском Рединге. Он опубликовал видео с созданием рисунка.