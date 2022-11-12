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11 ноября, 22:52

Гимнастка на развалинах: Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом

Бэнкси показал фото граффити в украинской Бородянке

<p>Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy</p>

Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy

Всемирно известный, но при этом остающийся инкогнито британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома. Он поставил геотег "Бородянка". Так называется посёлок городского типа в Киевской области.

Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy

Cтрит-арт в Бородянке. Фото © @banksy

На стене полуразрушенного дома изображена гимнастка, выполняющая упражнение. Фанаты художника стали гадать, кому принадлежит это граффити — самому мистификатору или его последователям.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного уличного художника, политического активиста и режиссёра, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение неизвестны. Он рисует на стенах домов в разных уголках мира.

Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

Ранее Лайф рассказывал, что Бэнкси подтвердил своё авторство граффити, которые появились на здании тюрьмы в британском Рединге. Он опубликовал видео с созданием рисунка.

Арина Родионова

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