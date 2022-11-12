В Херсонской области заявили, что Северо-Крымскому каналу ничего не угрожает

Несмотря на выход российских военных из Херсона, работе Северо-Крымского канала, по которому подаётся вода в Крым, ничего не угрожает. В этом заверил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Угрозы для работы Северо-Крымского канала на данный момент нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Леонтьев пояснил, что в советское время канал был построен таким образом, чтобы вода шла в Крым самотёком за счёт перепада высот.