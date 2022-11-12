В Херсонской области заявили, что Северо-Крымскому каналу ничего не угрожает
Глава округа Херсонской области Леонтьев: Нет угрозы для Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Несмотря на выход российских военных из Херсона, работе Северо-Крымского канала, по которому подаётся вода в Крым, ничего не угрожает. В этом заверил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Угрозы для работы Северо-Крымского канала на данный момент нет", — приводит его слова РИА "Новости".
Леонтьев пояснил, что в советское время канал был построен таким образом, чтобы вода шла в Крым самотёком за счёт перепада высот.
Как сообщал Лайф, в конце марта впервые за восемь лет Северо-Крымский канал полностью заполнился водой. Разблокировать его удалось, когда российские войска вышли к Херсону. Насыпанную Украиной дамбу, которая перекрывала воду для полуострова, взорвали 26 февраля.