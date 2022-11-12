Учёные ответили на вопрос, полезны ли детям сквиши и поп-иты

Антистрессовые игрушки воздействуют на центральную нервную систему положительно. Благодаря мелкой моторике и за счёт переключения внимания они дают быстрый релаксирующий эффект. Кроме того, различные "мялки", поп-иты и сквиши даже способны заменить маленьким россиянам гаджеты. К таким выводам пришли учёные из ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора. Как пишут "Известия", они завершили пока только первый этап исследования.

"Основное действие поп-ита — надавливание, при котором он издаёт приятный звук. Всё это эффективно для снижения тревоги, концентрирует внимание на игрушке, перед ребёнком ставится задача "лопнуть" все пузырьки на панели. Такая игрушка — эффективный способ переключения внимания, отвлекает от неприятных мыслей", — приводит газета слова заместителя директора ФБУН кандидата медицинских наук Сергея Романенко.

Более чем у двух третей детей в результате исследования отмечалось снижение тревожности, не было замечено ухудшение настроения, были стабильными показатели умственной работоспособности, менее выражена реакция на нагрузку.

В будущем к перечню объектов исследования добавят браслеты-тянучки, снаперсы (игрушки-эспандеры с двумя присосками внутри), мячи на резинке и липкие шарики (мячики). Эффективность дозированного использования таких игрушек учёные объясняют тем, что они развивают мелкую моторику. В коре головного мозга доля, отвечающая за двигательные способности кистей рук, расположена совсем рядом с речевой зоной мозга, отмечают эксперты.

"Можно говорить о том, что если у ребёнка плохо развита моторика, то от этого будет страдать речь, и наоборот. К тому же пальчиковая активность помогает успокоиться, отключиться от стрессовой ситуации, прожить эмоции и устаканить ту или иную информацию", — рассказали собеседники издания.

При этом, как уточняют учёные, важно, чтобы использование таких игрушек не становилось своего рода "костылём для проживания стресса". Нужно, чтобы со временем ребёнок сформировал другой механизм проживания эмоций. А при использовании игрушек рекомендуется помнить: нужно не просто перебирать их в руках, а переводить фокус внимания с беспокойных мыслей на совершаемые действия и сенсорные ощущения.