НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 21:43

Учёный заявил о возможности прихода ковида со смертностью 90%

Глава Курчатовского института Ковальчук допустил приход ковида со смертностью 90%

Миру главным образом сейчас угрожает биологическая опасность, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, есть риск прихода коронавирусной инфекции с уровнем смертности 90%.

"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путём — придёт ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится всё", — приводит РБК слова Ковальчука.

Он упомянул и о второй главной угрозе — киберопасности. Однако, по его мнению, этот вопрос можно решить, "выключив рубильник", а вот с биологической опасностью справиться так легко не получится.

Учёный напомнил, что у американцев в разных странах есть биолаборатории, где они могут изобретать вирусы, губящие скот и сельское хозяйство. Ковальчук объяснил, что попытка уничтожения людей подобным образом может быть связана с нехваткой ресурсов и "кровавой бойней" за доступ к ним, включая питьевую воду. В качестве альтернативы учёный предложил переход к системам, потребляющим "так же, как природа".

Ковальчук отметил, что важно не пропустить появление новых технологий. Для этого, считает он, нужна собственная повестка развития, основанная на научной глубокой экспертизе.

Роспотребнадзор оценил необходимость в ограничениях из-за новых геновариантов "омикрона"

Роспотребнадзор оценил необходимость в ограничениях из-за новых геновариантов "омикрона"

Ранее Лайф писал, что исследователи из США разработали новый вид коронавируса. Этот вариант привёл у мышей к 80-процентной смертности. Группа учёных из Бостона и Флориды извлекла шиповидный белок "омикрона" и связала его со штаммом, с которого началась пандемия в Ухани.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров