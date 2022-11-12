Учёный заявил о возможности прихода ковида со смертностью 90%

Миру главным образом сейчас угрожает биологическая опасность, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, есть риск прихода коронавирусной инфекции с уровнем смертности 90%.

"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путём — придёт ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится всё", — приводит РБК слова Ковальчука.

Он упомянул и о второй главной угрозе — киберопасности. Однако, по его мнению, этот вопрос можно решить, "выключив рубильник", а вот с биологической опасностью справиться так легко не получится.

Учёный напомнил, что у американцев в разных странах есть биолаборатории, где они могут изобретать вирусы, губящие скот и сельское хозяйство. Ковальчук объяснил, что попытка уничтожения людей подобным образом может быть связана с нехваткой ресурсов и "кровавой бойней" за доступ к ним, включая питьевую воду. В качестве альтернативы учёный предложил переход к системам, потребляющим "так же, как природа".

Ковальчук отметил, что важно не пропустить появление новых технологий. Для этого, считает он, нужна собственная повестка развития, основанная на научной глубокой экспертизе.