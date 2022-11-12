Учёный заявил о возможности прихода ковида со смертностью 90%
Глава Курчатовского института Ковальчук допустил приход ковида со смертностью 90%
Миру главным образом сейчас угрожает биологическая опасность, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, есть риск прихода коронавирусной инфекции с уровнем смертности 90%.
"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путём — придёт ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится всё", — приводит РБК слова Ковальчука.
Он упомянул и о второй главной угрозе — киберопасности. Однако, по его мнению, этот вопрос можно решить, "выключив рубильник", а вот с биологической опасностью справиться так легко не получится.
Учёный напомнил, что у американцев в разных странах есть биолаборатории, где они могут изобретать вирусы, губящие скот и сельское хозяйство. Ковальчук объяснил, что попытка уничтожения людей подобным образом может быть связана с нехваткой ресурсов и "кровавой бойней" за доступ к ним, включая питьевую воду. В качестве альтернативы учёный предложил переход к системам, потребляющим "так же, как природа".
Ковальчук отметил, что важно не пропустить появление новых технологий. Для этого, считает он, нужна собственная повестка развития, основанная на научной глубокой экспертизе.
Ранее Лайф писал, что исследователи из США разработали новый вид коронавируса. Этот вариант привёл у мышей к 80-процентной смертности. Группа учёных из Бостона и Флориды извлекла шиповидный белок "омикрона" и связала его со штаммом, с которого началась пандемия в Ухани.
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