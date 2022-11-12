Лондонская биржа металлов решила не запрещать поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) решила не препятствовать поставкам металлов из России. Таким образом, мировая торговая площадка решила вернуться к исходному состоянию торговли с РФ.

"LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <...> Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла", — говорится в сообщении биржи.

Как отметили там, отзывы участников рынка ясно показали, что "ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации". Мнения собирались заранее. Участники опроса могли выбрать: оставить ситуацию как есть, ввести ограничения на объёмы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.