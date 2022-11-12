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11 ноября, 21:14

Лондонская биржа металлов решила не запрещать поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) решила не препятствовать поставкам металлов из России. Таким образом, мировая торговая площадка решила вернуться к исходному состоянию торговли с РФ.

"LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <...> Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла", — говорится в сообщении биржи.

Как отметили там, отзывы участников рынка ясно показали, что "ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации". Мнения собирались заранее. Участники опроса могли выбрать: оставить ситуацию как есть, ввести ограничения на объёмы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

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Как писал ранее Лайф, Bloomberg сообщил, что санкции со стороны LME против горнорудной отрасли РФ способны потрясти металлургическую индустрию. Решение биржи скажется на ценообразовании и торговле металлами на всей планете, предупреждали эксперты. Россия располагает примерно 9% запасов никеля, 5% — алюминия, 4% — меди.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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