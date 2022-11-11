Власти Украины оценили затраты на восстановление энергетической инфраструктуры
Шмыгаль: На восстановление энергетической инфраструктуры Украины нужно больше $203 млн
Для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украине необходимо как минимум 203 миллиона долларов (от 7,5 млрд гривен). Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В эту сумму входит восстановление генерации повреждённых ТЭС и ТЭЦ (около 68 миллионов долларов) и приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии (около 135 миллионов долларов). Шмыгаль отметил, что в стране продолжатся плановые отключения электроэнергии и призвал местные власти готовить обогревательные пункты.
"Констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. Прежде всего такая готовность должна быть со стороны местных властей посредством обустройства разветвлённой сети пунктов обогрева. Каждый глава администрации, мэр и руководитель общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", — заявил Шмыгаль.
Напомним, что украинскую банковскую систему начали готовить к возможному отключению от электричества. Согласно внутреннему циркуляру Нацбанка Украины, есть риск отключения стабильного энергоснабжения на срок от нескольких суток до месяца. Руководству четырнадцати системно важных банков рекомендовано принять меры.
Telegram / Денис Шмыгаль