Власти Украины оценили затраты на восстановление энергетической инфраструктуры

Для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украине необходимо как минимум 203 миллиона долларов (от 7,5 млрд гривен). Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В эту сумму входит восстановление генерации повреждённых ТЭС и ТЭЦ (около 68 миллионов долларов) и приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии (около 135 миллионов долларов). Шмыгаль отметил, что в стране продолжатся плановые отключения электроэнергии и призвал местные власти готовить обогревательные пункты.

"Констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. Прежде всего такая готовность должна быть со стороны местных властей посредством обустройства разветвлённой сети пунктов обогрева. Каждый глава администрации, мэр и руководитель общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", — заявил Шмыгаль.