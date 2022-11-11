ООН: Российские удобрения начнут отправлять в Малави на следующей неделе
Первую партию российских удобрений, заблокированных в европейских портах, отправят в Малави на следующей неделе. Об этом сообщает офис генерального секретаря ООН.
"Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю", — отмечается в сообщении офиса Гутерриша.
По итогам встречи в Женеве заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым решено было разблокировать российские грузы. В сообщении говорится о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами организации объединённых наций.
Ранее Лайф писал, что в Роттердаме разблокируют 20 тысяч тонн российских удобрений. Поставки застряли в порту Нидерландов из-за санкций.
Wikipedia / Steven Lek