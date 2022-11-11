ООН: Российские удобрения начнут отправлять в Малави на следующей неделе

По итогам встречи в Женеве заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым решено было разблокировать российские грузы. В сообщении говорится о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами организации объединённых наций.