СМИ узнали "тайную цель" США в переговорах с Россией

Вашингтон с лета стремится добиться возобновления переговоров с РФ по договору о сокращении наступательного вооружения (СНВ-3). Об этом пишет журнала Foreign Policy, отмечая, что США делают это, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в российско-американских отношениях.

"По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведётся уже несколько месяцев", — говорится в публикации.

Издание подчёркивает, что такое стремление США переговорам с российской стороной показывает готовность администрации Байдена всё же взаимодействовать с Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики. И это несмотря на санкции и стремление сделать Россию международным изгоем.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдёт в Каире в конце ноября — начале декабря. На встрече, в том числе, обсудят и вопрос возобновления инспекций.