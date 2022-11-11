В деле о взрывах на "Северных потоках" появились два загадочных судна

Незадолго перед взрывами, повредившими "Северный поток" и "Северный поток – 2", в том районе поблизости от пролегания газопроводов проходили два неизвестных судна с выключенными транспондерами. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow.

Та на основе изучения спутниковых снимков установила, что судна были длиной от 95 до 130 метров. Они проходили всего в нескольких километрах от места, где позднее произошли взрывы, и было это за несколько дней до ЧП.