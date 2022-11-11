В деле о взрывах на "Северных потоках" появились два загадочных судна
Wired: Перед взрывами на "Северных потоках" там проходили два судна
Выброс газа после взрыва трубы. Фото © Swedish Coast Guard
Незадолго перед взрывами, повредившими "Северный поток" и "Северный поток – 2", в том районе поблизости от пролегания газопроводов проходили два неизвестных судна с выключенными транспондерами. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow.
Та на основе изучения спутниковых снимков установила, что судна были длиной от 95 до 130 метров. Они проходили всего в нескольких километрах от места, где позднее произошли взрывы, и было это за несколько дней до ЧП.
Всего же аналитики насчитали 25 судов в той акватории, но у остальных 23 транспондеры были включены, то есть можно отследить их маршрут. В SpaceKnow считают, что эта новая информация может быть полезна для следствия.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.