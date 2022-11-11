"Голос Бэтмена" умер от рака

Актёр, чьим голосом на английском почти 30 лет говорил в мультсериалах и видеоиграх Бэтмен, умер в возрасте 66 лет. О смерти Кевина Конроя сообщило издание TMZ со ссылкой на представителя артиста.

По его словам, у актёра был рак. Об онкологическом заболевании Конрой узнал, когда оно было уже на поздней стадии.

Конрой по-настоящему стал знаменитым после выхода культового мультсериала 1990-х "Бэтмен". Впоследствии он озвучивал этого персонажа в мультсериалах, анимационных фильмах и видеоиграх. А в 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале "Флэш".