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11 ноября, 20:28

"Голос Бэтмена" умер от рака

Американский актёр Кевин Конрой умер в 66 лет

<p>Кевин Конрой. Фото © YouTube-канал / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OUBfbW2-vfQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Batman Arkham Videos</a></p>

Кевин Конрой. Фото © YouTube-канал / Batman Arkham Videos

Актёр, чьим голосом на английском почти 30 лет говорил в мультсериалах и видеоиграх Бэтмен, умер в возрасте 66 лет. О смерти Кевина Конроя сообщило издание TMZ со ссылкой на представителя артиста.

По его словам, у актёра был рак. Об онкологическом заболевании Конрой узнал, когда оно было уже на поздней стадии.

Конрой по-настоящему стал знаменитым после выхода культового мультсериала 1990-х "Бэтмен". Впоследствии он озвучивал этого персонажа в мультсериалах, анимационных фильмах и видеоиграх. А в 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале "Флэш".

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Арина Родионова

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