"Не останется выбора": Украине пригрозили сокращением помощи от ЕС
Newsweek: Нежелание Украины вести переговоры заставляет ЕС сокращать помощь
Чем дольше Украина отказывается садиться с Россией за стол переговоров, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение денег в помощь Киеву. Об этом заявил в интервью Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.
"Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора", — подчеркнул он.
Чорчиари также отметил, что европейцы пребывают в ежедневном ожидании начала процесса по мирному урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем страны Центральной Европы стараются помешать выделению новых средств властям Незалежной. Многие государства переходят на двусторонние контракты, чтобы не подводить других членов ЕС, заявил эксперт.
Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
ТАСС / DPA / Paul Zinken