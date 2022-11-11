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11 ноября, 20:42

"Не останется выбора": Украине пригрозили сокращением помощи от ЕС

Newsweek: Нежелание Украины вести переговоры заставляет ЕС сокращать помощь

Чем дольше Украина отказывается садиться с Россией за стол переговоров, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение денег в помощь Киеву. Об этом заявил в интервью Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.

"Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора", — подчеркнул он.

Чорчиари также отметил, что европейцы пребывают в ежедневном ожидании начала процесса по мирному урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем страны Центральной Европы стараются помешать выделению новых средств властям Незалежной. Многие государства переходят на двусторонние контракты, чтобы не подводить других членов ЕС, заявил эксперт.

В США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой

В США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой

Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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ТАСС / DPA / Paul Zinken

Анатолий Симоненко

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