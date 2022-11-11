"Не останется выбора": Украине пригрозили сокращением помощи от ЕС

Чем дольше Украина отказывается садиться с Россией за стол переговоров, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение денег в помощь Киеву. Об этом заявил в интервью Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.

"Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора", — подчеркнул он.

Чорчиари также отметил, что европейцы пребывают в ежедневном ожидании начала процесса по мирному урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем страны Центральной Европы стараются помешать выделению новых средств властям Незалежной. Многие государства переходят на двусторонние контракты, чтобы не подводить других членов ЕС, заявил эксперт.