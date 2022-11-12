Шольц заявил о важности переговоров с Путиным
Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Фото © kremlin.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял отговаривать его от переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он сказал на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Канцлер выразил уверенность в том, что все хотят, чтобы "мир стал возможен". Шольц подчеркнул, что это является предметом всех переговоров, которые шли с президентом России.
"И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом через определённые промежутки времени", — сказал канцлер ФРГ.
Он признался, что считает важным разговор, который у него состоялся с Путиным незадолго до начала российской военной спецоперации, 15 февраля. В ходе той встречи речь среди прочего шла об Украине.
Ранее, напомним, Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.