Украинские военные бежали из Опытного под Авдеевкой
Офицер 1-й Славянской бригады Горленко: Украинские военные бежали из Опытного
Украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Причиной стала продолжительная осада населённого пункта со стороны российских войск. Об этом рассказал замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
"Подразделения бригады зашли в населённый пункт Опытное, закрепились на его окраинах, и идёт зачистка. <…> Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством", — приводит РИА "Новости" его слова.
Горленко пояснил, почему так считает: российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ радиостанции и документы, "представляющие оперативный интерес". Военный подчеркнул, что такое не оставляют при обычном отходе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Павловка в ДНР освобождена. Там водружён флаг России. Он подчеркнул, что это далось большой ценой.
ТАСС / Егор Алеев