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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 21:23
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Украинские военные бежали из Опытного под Авдеевкой

Офицер 1-й Славянской бригады Горленко: Украинские военные бежали из Опытного

Украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Причиной стала продолжительная осада населённого пункта со стороны российских войск. Об этом рассказал замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.

"Подразделения бригады зашли в населённый пункт Опытное, закрепились на его окраинах, и идёт зачистка. <…> Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством", — приводит РИА "Новости" его слова.

Горленко пояснил, почему так считает: российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ радиостанции и документы, "представляющие оперативный интерес". Военный подчеркнул, что такое не оставляют при обычном отходе.

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ТАСС / Егор Алеев

Андрей Григорьев
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