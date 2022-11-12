Украинские военные бежали из Опытного под Авдеевкой

Украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Причиной стала продолжительная осада населённого пункта со стороны российских войск. Об этом рассказал замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.

"Подразделения бригады зашли в населённый пункт Опытное, закрепились на его окраинах, и идёт зачистка. <…> Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством", — приводит РИА "Новости" его слова.

Горленко пояснил, почему так считает: российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ радиостанции и документы, "представляющие оперативный интерес". Военный подчеркнул, что такое не оставляют при обычном отходе.