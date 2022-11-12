Избили и раздели на холоде: Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в Москве

По подозрению в убийстве подростка, найденного в московском лесу в странной позе, задержаны двое молодых людей. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета. Возраст задержанных — 24 и 22 года. Тело было найдено в середине октября около озера Святое на востоке столицы. Экспертиза показала, что парня забили до смерти.

"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 года рождения. В настоящее время с ними проводятся следственные действия", — говорится в телеграм-канале "Столичный СК".

Подозреваемым в скором времени будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об их аресте.

По версии следствия, подозреваемые в тот вечер сильно избили подростка. А затем, несмотря на холод, заставили снять одежду. Увидев, что состояние их жертвы резко ухудшилось, они просто ушли, а затем вовсе уехали из Москвы, пытаясь скрыться.