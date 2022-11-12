"Разошлись на седьмой день": Самбурская впервые раскрыла причину экспресс-развода с Дыцевичем

Актриса и звезда телесериала "Универ" Настасья Самбурская развелась с актёром Кириллом Дыцевичем после того, как тот поднял на неё руку. Об этом она рассказала в ютуб-шоу "Стрелец-молодец". По словам звезды, брак на самом деле распался не через два месяца, а всего через неделю. Остальное время ушло на оформление документов.

По словам Самбурской, роковой конфликт начался с того, что Дыцевич перебрал спиртного. Напившись, он в очередной раз приревновал её, обозвал падшей женщиной и под конец ударил по лицу. После этого, рассказала Настасья, завязалась потасовка, в ходе которой актёр пытался выгнать её из её же квартиры. В итоге молодожёны разбили люстру, Настасья поранила ногу, выбежала в коридор и вызвала полицию.

"Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию". Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Потому что я поняла, что могу хоть как-то отомстить за то, что он меня ударил. Я его толкнула в стену", — рассказала актриса.

Официально пара развелась через два месяца после произошедшего скандала. Сейчас Дыцевич свою личную жизнь не афиширует.