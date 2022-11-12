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11 ноября, 22:41

"Разошлись на седьмой день": Самбурская впервые раскрыла причину экспресс-развода с Дыцевичем

Самбурская заявила, что развелась с Дыцевичем после драки

<p>Настасья Самбурская. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/good_story_media/1706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">good_story_media</a></p>

Настасья Самбурская. Фото © Telegram / good_story_media

Актриса и звезда телесериала "Универ" Настасья Самбурская развелась с актёром Кириллом Дыцевичем после того, как тот поднял на неё руку. Об этом она рассказала в ютуб-шоу "Стрелец-молодец". По словам звезды, брак на самом деле распался не через два месяца, а всего через неделю. Остальное время ушло на оформление документов.

По словам Самбурской, роковой конфликт начался с того, что Дыцевич перебрал спиртного. Напившись, он в очередной раз приревновал её, обозвал падшей женщиной и под конец ударил по лицу. После этого, рассказала Настасья, завязалась потасовка, в ходе которой актёр пытался выгнать её из её же квартиры. В итоге молодожёны разбили люстру, Настасья поранила ногу, выбежала в коридор и вызвала полицию.

"Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию". Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Потому что я поняла, что могу хоть как-то отомстить за то, что он меня ударил. Я его толкнула в стену", — рассказала актриса.

Официально пара развелась через два месяца после произошедшего скандала. Сейчас Дыцевич свою личную жизнь не афиширует.

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Впрочем, по меркам некоторых звёзд, Самбурская не то что быстро развелась, а даже слегка подзадержалась в браке. Ранее Лайф рассказывал про самые короткие браки звёздных пар.

Анатолий Симоненко

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