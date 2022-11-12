Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20
Telegraph: Великобритания и ЕС решили добиваться изоляции России на саммите G20
Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" (G20) в Индонезии. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС. По её данным, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.
"Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель", — сказал собеседник издания из числа европейских дипломатов.
Как пишет газета, ЕС и Великобритания на саммите призовут Россию к деэскалации конфликта на Украине, но на условиях, которые будет готов принять Киев.
В то же время в европейских столицах понимают, что такие призывы едва ли будут отражены в итоговой декларации саммита из-за позиции как самой России, так и Китая.
Напомним, ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский. Встреча в верхах на Бали пройдёт 15–16 ноября.
g20.org