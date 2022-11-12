Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20

Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" (G20) в Индонезии. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС. По её данным, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.

"Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель", — сказал собеседник издания из числа европейских дипломатов.

Как пишет газета, ЕС и Великобритания на саммите призовут Россию к деэскалации конфликта на Украине, но на условиях, которые будет готов принять Киев.

В то же время в европейских столицах понимают, что такие призывы едва ли будут отражены в итоговой декларации саммита из-за позиции как самой России, так и Китая.