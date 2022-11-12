Карликовая чёрная дыра сожрала звезду на глазах у учёных
Учёные запечатлели, как карликовая чёрная дыра поглотила звезду
Астрономы обнаружили чёрную дыру средней массы AT 2020neh, которая скрывалась в карликовой галактике SDSS J152120.07+140410.5. Это стало возможным благодаря тому, что та поглотила соседствующую с ней звезду. Это событие вызвало мощную вспышку излучения, которая по яркости превзошла саму галактику.
Вспышка в центре галактики при поглощении звезды чёрной дырой (яркая белая точка в окружении более слабого свечения звёзд галактики). Фото © NASA, ESA, RYAN FOLEY / UC SANTA CRUZ
Международная группа под руководством учёных из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Института Нильса Бора при Копенгагенском университете и Университета штата Вашингтон сообщила об открытии в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
"Нам удалось найти её, когда она пожирала звезду. В противном случае мы не заметили бы этот объект. Это поможет обнаруживать другие чёрные дыры такого типа", — рассказывает Шарлотта Ангус из Института Нильса Бора, одна из исследователей.
Она заявила, что выводы команды обеспечивают основу для будущих исследований относительно небольших чёрных дыр.
Ранее Лайф писал, что NASA опубликовало снимок "безумно улыбающегося" Солнца. Необычный кадр удалось сделать с помощью обсерватории в виде полуавтономного космического аппарата, вес которого превышает три тонны.
Wikipedia / ESA