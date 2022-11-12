Карликовая чёрная дыра сожрала звезду на глазах у учёных

Астрономы обнаружили чёрную дыру средней массы AT 2020neh, которая скрывалась в карликовой галактике SDSS J152120.07+140410.5. Это стало возможным благодаря тому, что та поглотила соседствующую с ней звезду. Это событие вызвало мощную вспышку излучения, которая по яркости превзошла саму галактику.

Вспышка в центре галактики при поглощении звезды чёрной дырой (яркая белая точка в окружении более слабого свечения звёзд галактики). Фото © NASA, ESA, RYAN FOLEY / UC SANTA CRUZ

Международная группа под руководством учёных из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Института Нильса Бора при Копенгагенском университете и Университета штата Вашингтон сообщила об открытии в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Нам удалось найти её, когда она пожирала звезду. В противном случае мы не заметили бы этот объект. Это поможет обнаруживать другие чёрные дыры такого типа", — рассказывает Шарлотта Ангус из Института Нильса Бора, одна из исследователей.

Она заявила, что выводы команды обеспечивают основу для будущих исследований относительно небольших чёрных дыр.