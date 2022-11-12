Власти Херсонской области заявили, что административным центром региона станет Геническ

Геническ располагается на юге региона, на берегу Азовского моря в районе Арабатской стрелки. Это город-курорт, там есть порт.

Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр из Херсона. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.