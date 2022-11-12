Власти Херсонской области заявили, что административным центром региона станет Геническ
Назван город, который станет административным центром Херсонской области России
Административным центром Херсонской области России после ухода ВС РФ из Херсона временно станет Геническ. Об этом заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.
"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", — приводит РИА "Новости" его слова.
Геническ располагается на юге региона, на берегу Азовского моря в районе Арабатской стрелки. Это город-курорт, там есть порт.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр из Херсона. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.
Wikipedia / Ivan Shestak