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12 ноября, 01:03

На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

На Крымском мосту временно приостановлено автомобильное движение. Проехать по нему на машине нельзя будет с 4:00 до 16:00 из-за технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат", — предупредили там.

Краевое Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендовало водителям в этот период воздержаться от поездок в сторону моста.

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Лайф сообщал, что ранее был установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии. Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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