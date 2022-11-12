На Крымском мосту приостановили движение автомобилей
На Крымском мосту временно приостановлено автомобильное движение. Проехать по нему на машине нельзя будет с 4:00 до 16:00 из-за технологических работ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат", — предупредили там.
Краевое Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендовало водителям в этот период воздержаться от поездок в сторону моста.
Лайф сообщал, что ранее был установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии. Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных.
ТАСС / AP