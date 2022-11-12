Болдуин решил засудить коллег за его смертельный выстрел в оператора
NYT: Болдуин подал в суд на организаторов съёмок, на которых он застрелил оператора
Американский актёр Алек Болдуин подал иск против участников съёмочной группы фильма "Ржавчина", во время работы над которым он застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом пишет газета The New York Times.
В поданном актёром иске фигурируют Ханна Гутьеррес-Рид (ответственная за оружие на съёмочной площадке), Сара Закри (реквизитор), Сет Кенни (поставщик оружия и боеприпасов для съёмки) и ассистент режиссёра Дэвид Холс, который ручался в безопасности пистолета перед роковым выстрелом. А ранее Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма, заявляя, что ответственность за безопасность оружия лежала на них.
Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
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