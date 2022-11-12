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12 ноября, 01:56

Киевлянам дали понять, что придётся сидеть в холоде и без света

Глава ДТЭК Сахарук: При похолодании в Киеве могут вырасти периоды блэкаутов

Продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может увеличиться по причине наступления холодов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на исполнительного директора украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По словам последнего, потребление электроэнергии будет возрастать по мере снижения температуры воздуха, а именно на 10% потребления по территории страны на каждые пять-семь градусов. Такое будет происходить, если специалисты ДТЭК не будут успевать в срок завершать ремонтные работы.

"Я сейчас не готов говорить, что это будет — шесть или семь часов, или в четыре часа мы сможем уложиться", — заявил Сахарук.

"Зависит от обстрелов": Украинцам посоветовали готовиться к блэкауту

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Flickr / dmitry vetrov

Анатолий Симоненко

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