Китай запустил грузовик "Тяньчжоу-5" к своей орбитальной станции

Китай запустил космический грузовой корабль "Тяньчжоу-5" к своей станции, создаваемой на орбите Земли. Центральное телевидение КНР вело прямую трансляцию.

Корабль был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" Y6 (CZ-7 Y6) в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск). Пуск был произведён с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

На борту "Тяньчжоу-5" продовольствие, оборудование и вещи для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Планируется, что он отправится к станции в конце ноября.