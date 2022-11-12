Россиянам рассказали, сколько антивирусов можно установить в смартфон

Смартфон, как и персональный компьютер, необходимо защитить от опасных приложений, которые способны отслеживать действия пользователя и копировать пароли для доступа к банковским счетам. С этим может помочь антивирусное приложение. Как его выбрать, рассказал директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский.

В эфире радио Sputnik он отметил, что в смартфоне должен быть платный антивирус, так как подобные версии более продвинуты и обладают более богатой базой характерных признаков вредоносных программ. Также эксперт заявил, что антивирус должен регулярно обновляться, за этим нужно следить.

Специалист также посоветовал пользоваться одним антивирусом, а не несколькими одновременно, потому как они могут конфликтовать, видя друг в друге потенциальную угрозу. Кроме того, он напомнил, что банковские приложения, хоть и используют биометрию, не являются заменой антивируса. При этом только на антивирус тоже полагаться не нужно.

"Не стоит думать, что если вы поставили самый дорогой и хороший антивирус, то у вас стопроцентная безопасность, такого не бывает. Это хорошее техническое решение, но пользователям всё равно важно соблюдать принципы информационной гигиены. Нужно максимально ограничить доступ к нелегитимным ресурсам, без необходимости не скачивать приложения на неофициальных маркетплейсах: они, как правило, и являются разносчиками вирусов", — предупредил Дворянский.