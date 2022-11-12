Рассадник заразы: Отдых на круизном лайнере плохо закончился для 800 пассажиров
Лайнер с 800 заразившимися CoViD-19 пассажирами пришвартовали в Сиднее
Лайнер Majestic Princess в Сиднее. Фото © ABC News
На пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess выявлено около 800 случаев заражения ковидом. Всего на борту находится более трёх тысяч пассажиров и тысячи членов экипажа. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.
Большинство инфицированных — это пассажиры, передаёт телеканал. Их изолировали в каютах. Как сообщает компания-оператор Carnival Australia, резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. В круизе судно находилось 12 дней.
Ранее Лайф писал, что в Китае зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения инфекции. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за сутки в КНР выявили свыше девяти тысяч новых случаев инфицирования.