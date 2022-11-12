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12 ноября, 02:38

Рассадник заразы: Отдых на круизном лайнере плохо закончился для 800 пассажиров

Лайнер с 800 заразившимися CoViD-19 пассажирами пришвартовали в Сиднее

<p>Лайнер Majestic Princess в Сиднее. Фото © <a href="https://www.abc.net.au/news/2022-11-12/cruise-ship-docked-in-sydney-with-hundreds-of-covid-cases/101646608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ABC News</a></p>

Лайнер Majestic Princess в Сиднее. Фото © ABC News

На пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess выявлено около 800 случаев заражения ковидом. Всего на борту находится более трёх тысяч пассажиров и тысячи членов экипажа. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Большинство инфицированных — это пассажиры, передаёт телеканал. Их изолировали в каютах. Как сообщает компания-оператор Carnival Australia, резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. В круизе судно находилось 12 дней.

В России выявили менее 5 тысяч заболевших ковидом впервые с 19 июля

В России выявили менее 5 тысяч заболевших ковидом впервые с 19 июля

Ранее Лайф писал, что в Китае зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения инфекции. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за сутки в КНР выявили свыше девяти тысяч новых случаев инфицирования.

Арина Родионова

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