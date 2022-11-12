Рассадник заразы: Отдых на круизном лайнере плохо закончился для 800 пассажиров

На пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess выявлено около 800 случаев заражения ковидом. Всего на борту находится более трёх тысяч пассажиров и тысячи членов экипажа. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Большинство инфицированных — это пассажиры, передаёт телеканал. Их изолировали в каютах. Как сообщает компания-оператор Carnival Australia, резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. В круизе судно находилось 12 дней.