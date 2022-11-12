Эксперт указал на признак работы программ-шпионов в смартфоне

Местоположение, личные сообщения или даже данные учётных записей в смартфоне могут рассказать о владельце. Есть много программ, которые могут передавать информацию с гаджета третьим лицам. Об этом напомнил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Он рассказал, что о наличии "шпионов" могут свидетельствовать перегрев гаджета, необъяснимый рост потребления интернет-трафика и быстрый разряд аккумулятора.

"Косвенные признаки наличия вредоносного ПО на телефоне могут быть самыми разными. К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объём потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается", — сказал он в интервью агентству "Прайм".

Чтобы узнать наверняка, не идёт ли неожиданная переадресация с устройства, нужно ввести команду *#21#, сообщил Закарян. Сейчас опытному мошеннику достаточно подключиться дистанционно, чтобы узнать конфиденциальную информацию. Защитное ПО также постоянно обновляется, но лучше всего нарушить планы злоумышленников помогут бдительность и выполнение простых правил безопасности, подытожил специалист.