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12 ноября, 03:24

В Совфеде рассказали, когда станут возможны переговоры с Украиной

Сенатор Цеков: Переговоры с Украиной начнутся, когда "созреют" западные партнёры Киева

Переговоры между Россией и Украиной рано или поздно начнутся, вот только когда именно, зависит не от Киева, а от его партнёров в Америке и европейских странах. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.


"Переговоры в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжёлыми, очень сложными. На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого "созреют" европейцы и американцы. Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет", — заявил Цеков ТАСС.

Он подчеркнул, что такие переговоры на сегодняшний день вряд ли принесут какие-то результаты, так как Украина непреклонна в своей позиции требовать от России компенсации и возвращения утраченных территорий. В свою очередь, по его словам, Москва не согласится с существованием нацистского государства, постоянно угрожающего России.

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ТАСС \ Валерий Шарифулин

Анатолий Симоненко

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