Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл сегодня в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Соответствующая информация, сопровождаемая фото, размещена в телеграм-канале МИД РФ.
Глава МИДа возглавляет делегацию России на саммите. На полях мероприятия министр планирует провести ряд двусторонних встреч. В ВАС принимают участие страны – члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнёры по диалогу. Среди последних США, Япония, Индия.
ВАС учредили в 2005 году как платформу для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как ранее писал Лайф, Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20, который состоится на днях. Великобритания и Евросоюз намерены устроить бойкот выступлению делегации РФ.
Телеграм-канал МИД России