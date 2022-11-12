Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл сегодня в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Соответствующая информация, сопровождаемая фото, размещена в телеграм-канале МИД РФ.

Глава МИДа возглавляет делегацию России на саммите. На полях мероприятия министр планирует провести ряд двусторонних встреч. В ВАС принимают участие страны – члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнёры по диалогу. Среди последних США, Япония, Индия.

ВАС учредили в 2005 году как платформу для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).